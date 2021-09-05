Испания

33-летний форвард надеется сыграть со своим соотечественником за один клуб.

Реал Мадрид в преддверии закрытия трансферного окна пытался совершить трансферную "бомбу" и подписать звездного нападающего Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе.

"Сливочные" делали официальное предложение в 170 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в качестве бонусов, однако парижане ответили отказом. Впрочем, форвард Реала Карим Бензема заявил, что переезд Мбаппе в Мадрид — лишь вопрос времени.

"Я хотел, чтобы Мбаппе перешел в Реал уже этим летом, но, так или иначе, Килиан рано или поздно в любом случае переедет в Мадрид", — заявил Бензема в интервью Telefoot.

Напомним, что действующий контракт Килиана Мбаппе с Пари Сен-Жермен истекает летом 2022 года, поэтому после завершения текущего сезона парижский гранд рискует потерять француза абсолютно бесплатно. Сам Мбаппе пытался способствовать своему переходу в Реал летом 2021 года, но ПСЖ отказался его отпускать.