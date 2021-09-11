Испания

Испанский форвард продолжит свои выступления за "бетикос".

Нападающий Борха Иглесиас в ближайшее время поставит свою подпись под новым контрактом с Бетисом, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, 28-летний испанец согласился продлить контракт с "бетикос" еще на один сезон, несмотря на то, что его текущее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

При этом отмечается, что сумма выкупа его контракта составит около 28 миллионов евро.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.