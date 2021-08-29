Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Бетис - Реал, Getty Images
29 августа 2021, 10:59
В одном из поединков третьего тура испанской Ла Лиги мадридский Реал в гостях минимально обыграл Бетис со счетом 1:0.
Победу команде Карло Анчелотти принес единственный забитый мяч в середине второго тайма, а автором результативного удара стал Карвахаль.
Обзор матча:
Реал Бетис — Реал Мадрид 0:1
Гол: Карвахаль, 61
Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Мигель Гутьеррес (Родриго 83) — Каземиро, Иско (Асенсио 66), Вальверде — Бэйл (Лукас Васкес 66) , Бензема, Винисиус (Азар 78).
Реал Бетис: Руй Силва — Монтойя, Песселья, Руис, Гонсалес, — Гуардадо (Камараса 70), Родригес, Руибаль (Тельо 70), Фекир, Каналес (Хоакин 82) — Хуанми (Борха Иглесиас 78).
Предупреждения: Набиль Фекир, Песселья, Каналес, Айтор Руибаль, Мартин Монтойя, Мигель Гутьеррес, Эден Азар, Каземиро.