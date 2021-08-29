В одном из поединков третьего тура испанской Ла Лиги мадридский Реал в гостях минимально обыграл Бетис со счетом 1:0.

Победу команде Карло Анчелотти принес единственный забитый мяч в середине второго тайма, а автором результативного удара стал Карвахаль.

Обзор матча:

Реал Бетис — Реал Мадрид 0:1
Гол: Карвахаль, 61 
Реал Мадрид:  Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Мигель Гутьеррес (Родриго 83) — Каземиро, Иско (Асенсио 66), Вальверде — Бэйл (Лукас Васкес 66) , Бензема, Винисиус (Азар 78). 
Реал Бетис: Руй Силва — Монтойя, Песселья, Руис, Гонсалес, — Гуардадо (Камараса 70), Родригес, Руибаль (Тельо 70), Фекир, Каналес (Хоакин 82) — Хуанми (Борха Иглесиас 78). 
Предупреждения: Набиль Фекир,  Песселья, Каналес, Айтор Руибаль, Мартин Монтойя, Мигель Гутьеррес, Эден Азар, Каземиро.