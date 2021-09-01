Испания

26-летний фулбек продолжит карьеру в Испании на правах аренды.

Реал Бетис на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего защитника Эктора Бельерина, права на которого принадлежат лондонскому Арсеналу.

26-летний испанец перешел в клуб из Ла Лиги на правах аренды, которая будет рассчитана до конца нынешнего сезона.

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Here we go again! pic.twitter.com/H71rl5iLLD — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 31, 2021

В прошлом сезоне Эктор Бельерин провел за лондонский Арсенал 35 поединков во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

Ожидается, что вскоре на его замену "канониры" подпишут японского правого защитника Такэхиро Томиясу из Болоньи.

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