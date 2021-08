Реал Бетис на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего защитника Эктора Бельерина, права на которого принадлежат лондонскому Арсеналу.

26-летний испанец перешел в клуб из Ла Лиги на правах аренды, которая будет рассчитана до конца нынешнего сезона.

