Испания

Датчанину не удалось обойтись без хирургического вмешательства.

Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт прошел обследование после повреждения, которое было обозначено серьезным в лагере национальной команды.

Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", датскому футболисту придется провести хирургическое вмешательство.

В прошлом сезоне Мартин Брайтвейт провел 42 поединка на клубном уровне, отметившись семью голами и четырьмя ассистами.

Напомним, что Брайтвейт — первый датчанин, отметившийся дублем в матче Ла Лиги в 21 веке.