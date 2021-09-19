Испания

Состоялся очередной поединок пятого тура испанской Ла Лиги.

В очередном поединке пятого тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад на своем поле поделил очки с приехавшей в гости Севильей.

Матч закончился со счетом 0:0, что означало, что Сосьедад набрал 10 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, а у Севильи восемь баллов и шестая строчка.

Реал Сосьедад — Севилья 0:0

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Сальдуа, 75), Элустондо, Ле Норман, Муньос — Порту (Гевара, 75), Субименди, Мерино, Оярсабаль (Лобете, 58) — Серлот (Валера, 75), Исак (Янузай, 39).

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья — Ракитич (Окампос, 46), Фернандо, Дилейни (Жордан, 60) — Ламела (Родригес, 46), Гомес (Рекик, 85), Эн-Несири (Мир, 70).

Предупреждения: Муньос, Янузай — Ракитич, Ламела, Родригес.