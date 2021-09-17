Лига Европы

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В поединке стартового тура группового этапа Лиги Европы голландский ПСВ на своем поле расписал мировую с приехавшим в гости испанским Реал Сосьедадом (2:2).

Хозяева открыли счет на 31-й минуте благодаря голу Гетце, но в следующие восемь минут в воротах голландцев побывало два мяча — в составе испанского клуба отметились Янузай и Исаак. Последнее слово было за хозяевами — на 54-й минуте Гакпо установил окончательный счет на табло.

Обзор матча:

ПСВ — Реал Сосьедад 2:2

Голы: Гетце, 31, Гакпо, 54 — Янузай, 33, Исаак, 39.

ПСВ: Дроммель — Мвене (Тезе, 68), Рамальо, Обиспо, Макс — Бискальи, ван Гинкель (Томас, 63) — Мадуэке (Вертессен, 63), Гетце, Гакпо (Брума, 89) — Захави (Винисиус, 63).

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа (Кристо, 79), Элустондо, Ле Норман (Субелдиа, 61), Муньос (Пачеко, 61) — Гевара, Зубименди, Мерино — Янузай (Горосабель, 79), Исаак (Серлот, 83), Оярсабаль.

Предупреждения: ван Гинкель, Винисиус — Элустондо, Муньос, Гевара, Оярсабаль, Субельдия.