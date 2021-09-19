Испания

Состоялся очередной поединок пятого тура испанской Ла Лиги.

В очередном поединке пятого тура испанской Ла Лиги Бетис на своем поле упустил победу над приехавшим в гости Эспаньолом. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Гости первыми открыли счет, когда на 16-й минуте результативным ударом отметился Алейш Видаль. Однако еще до перерыва хозяева дважды огорчили вратаря "попугаев". Авторами голов стали Виллиан Жозе и Набиль Фекир.

Затем на 78-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Хермана Пессельи, который получил прямую красную карточку за грубую игру. Этим численным преимуществом гости и воспользовались, забив спасительный гол на седьмой компенсированной минуте, а его автором стал Леандро Кабрера.

После пяти игр у Бетиса шесть очков 11-е место в Примере, а у Эспаньола три балла и 16-я строчка.

Бетис — Эспаньол 2:2

Голы: Виллиан Жозе, 41, Фекир, 45+4 — Видаль, 16, Кабрера, 90+7.

Бетис: Браво — Бельерин, Песселья, Виктор Руис (Гонсалес, 7), Морено — Карвальо (Гуардадо, 70), Родригес — Родри (Камараса, 66), Фекир, Каналес (Хуанми, 66) — Виллиан Жозе (Иглесиас, 69).

Эспаньол: Диего Лопес — Хиль (Лей Ву, 61), Гомес, Кабрера, Педроса — Видаль (Меламед, 81), Морланес (Баре, 46), Молл, Мелендо (Морон, 46) — Де Томас (Димата, 90+2), Эмбарба.

Предупреждения: Гонсалес, Гуардадо, Браво, Фекир — Морланес, Педроса, Видаль, Де Томас.

Удаление: Песселья, 78 (прямая красная карточка).