Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка чемпионата Испании.
Гранада - Бетис, Getty Images
14 сентября 2021, 08:20
Бетис в рамках поединка четвертого тура испанской Ла Лиги в гостях минимально обыграл Гранаду (2:1).
Победу гостям принесли забитые мячи в исполнении Родри и Каналеса, а у хозяев единственный гол забил Суарес.
Обзор матча:
Гранада — Бетис 1:2
Голы: Суарес, 66 — Родри, 45+2, Каналес, 89
Гранада: Луиш Машимиану — Арьяс, Херман Санчес (Абрам, 59), Дуарте, Нева — Гоналон, Монторо, Мончу, Соро (Бакка, 59) — Мачис (Рочина, 64), Суарес.
Бетис: Руй Силва — Бельерин, Руис, Бартра (Песселья, 14), Морено — Вильям Карвальо (Каналес, 64), Родригес, Родри (Хоакин, 73) — Тельо, Фекир (Камараса, 64), Иглесиас (Виллиан Жозе, 46).
Предупреждения: Гоналон — Иглесиас, Фекир.