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Бетис - Селтик, Getty Images
17 сентября 2021, 08:58
В поединке стартового тура группового этапа Лиги Европы испанский Бетис на своем поле одержал победу над шотландским Селтиком (4:3).
В составе хозяев голами отметились Миранда и Иглесиас, а Хуанми оформил дубль. У гостей свое имя на табло записали Айети, Юранович и Ралстон.
Обзор матча:
Бетис — Селтик 4:3
Голы: Миранда, 32, Хуанми, 35, Иглесиас, 51, Хуанми, 53 — Айети, 15, Юранович, 27 (с пенальти), Ралстон, 87
Бетис: Браво — Монтойя, Руис, Гонсалес, Миранда (Морено, 70) — Гуардадо (Карвалью, 69), Каналес (Гонсалес, 81)- Хоакин (Р. Гарсия, 54), Фекир (Гвид Родригес, 70), Хуанми — Иглесиас
Селтик: Харт — Старфельт, Картер-Викерс, Юранович, Ралстон — Соро (Маккарти, 56), Рогич, Тернбулл — Монтгомери, Жота, Айети
Предупреждения: Гуардадо, Фекир, Морено — Соро, Картер-Викерс