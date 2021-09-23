Испания

Клуб приобрел молодого игрока и подписал с ним контракт на шесть лет.

Каталонская Барселона объявила о подписании хавбека турецкого Кайсериспора Эмре Демира, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 17-летним футболистом подписан на шесть лет, до лета 2027 года. Текущий сезон он проведет в Кайсериспоре на правах аренды.

Сумма трансфера за игрока 2004 года рождения составит 2 миллиона евро. В контракте прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.

За три сезона в Кайсериспоре Демир сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал один голевой пас.

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