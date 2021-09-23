Клуб приобрел молодого игрока и подписал с ним контракт на шесть лет.
Эмре Демир, Кайсериспор
23 сентября 2021, 21:55
Каталонская Барселона объявила о подписании хавбека турецкого Кайсериспора Эмре Демира, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 17-летним футболистом подписан на шесть лет, до лета 2027 года. Текущий сезон он проведет в Кайсериспоре на правах аренды.
Сумма трансфера за игрока 2004 года рождения составит 2 миллиона евро. В контракте прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.
За три сезона в Кайсериспоре Демир сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал один голевой пас.
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