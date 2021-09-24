Испания

Защитник каталонского клуба прокомментировал очередную осечку его команды в текущем сезоне.

Каталонская Барселона накануне сыграла в безголевую ничью против Кадиса (0:0) в рамках шестого тура испанской Ла Лиги, увеличив тем самым свою негативную серию без побед до трех поединков кряду.

Кадис — Барселона 0:0 Обзор матча

По завершении поединка, центральный защитник "блаугранас" Жерар Пике поделился своими впечатлениями от игры его команды в данном поединке.

"Клуб уже не первый год переживает тяжелые времена — это ситуация, к которой мы совершенно не привыкли. Неспокойная обстановка со сменами тренеров и президентов. Однако, вместе мы должны сделать все возможное для того, чтобы обеспечить психологическую устойчивость.

Побеждать хотят все, и есть достаточно много способов прийти к этой цели. Мы можем или жаловаться, или работать, но только все вместе. Футболисты здесь собрались точно для того, чтобы работать.

Давайте не будем искать подводных камней. Мы все, включая президента и главного тренера, не можем контролировать шумиху вокруг клуба, поэтому даже не думаем об этом.

От себя могу сказать, что я точно не ношу футболку Барселоны ради того, чтобы занимать в ней вторые или третьи места в Ла Лиге. Я здесь для того, чтобы бороться за трофеи.

Иногда нам приходится переживать тяжелые моменты, но мы чувствуем, что фанаты стоят у нас за спиной, хотя и ситуация сложная для нас всех в равной степени.

Я уверен, что, несмотря на неудачный старт, мы будем бороться до последнего. Команда в хорошем настроении и желание побеждать есть.

Мы уже 12 лет выступаем исключительно на топ-уровне мирового футбола, но теперь нам необходимо потрудиться, дабы удержать этот статус. В этом фанаты точно могут не сомневаться, но нам нужна их поддержка. Даже если у нас плохой старт сезона, мы все равно нуждаемся в их помощи", — подытожил футболист.

В следующем туре каталонская Барселона будет проводить домашний поединок против Леванте.