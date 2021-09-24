Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В рамках шестого тура испанской Ла Лиги Кадис на своем поле принимал Барселону.

Команда Рональда Кумана вновь не смогла показать яркую игру и снова потеряла очки. Команды за 90 минут не смогли распечатать ворота и нельзя сказать, что у "блаугранас" было преимущество. При этом каталонский клуб с середины второго тайма играл в меньшинстве после удаления Френки де Йонга, получившего две желтые карточки за несколько минут.

Обзор матча:

Кадис — Барселона 0:0

Кадис: Ледесма, Карселен (Акапо, 79), Ароян, Виктор Чуст, Эспино, Арсамендия (Переа, 57), Хименес (Сальви Санчес, 46), Фали Хименес (Йонссон, 40), Аларкон, Негредо (Лосано, 57), Собрино.

Барселона: тер Штеген, Мингеса, Пике, Араухо, Дест (Пуч, 80), Бускетс, Ф. де Йонг, Гави (Нико Гонсалес, 73), Л. де Йонг (Коутиньо, 68), Депай, Демир (Серджи Роберто, 46).

Предупреждения: де Йонг, Серджи Роберто, Ароян, Акапо, Бускетс.

Удаление: Ф. де Йонг.