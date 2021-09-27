Барселона не стала просить сократить дисквалификацию тренеру.
Рональд Куман, Getty Images
27 сентября 2021, 17:05
Рональд Куман не сможет руководить действиями Барселоны в 8-м туре Ла Лиги против Атлетико — сообщает AS.
Барселона не стала подавать прошение о сокращении двухматчевой дисквалификации Кумана, заработанной тренером в матче против Кадиса.
Однако каталонцы обжалуют желтую карточку Бускетсу в том же матче, за то, что полузащитник всего лишь выбил с поля второй мяч.
Матч Атлетико — Барселона состоится 2 октября.