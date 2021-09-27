Испания

Барселона не стала просить сократить дисквалификацию тренеру.

Рональд Куман не сможет руководить действиями Барселоны в 8-м туре Ла Лиги против Атлетико — сообщает AS.

Барселона не стала подавать прошение о сокращении двухматчевой дисквалификации Кумана, заработанной тренером в матче против Кадиса.

Однако каталонцы обжалуют желтую карточку Бускетсу в том же матче, за то, что полузащитник всего лишь выбил с поля второй мяч.

Матч Атлетико — Барселона состоится 2 октября.