Испания

Будущее Рональда Кумана на посту наставника "блаугранас" находится под вопросом.

Главный тренер Реймса Оскар Гарсия может стать новым наставником Барселоны, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 48-летний испанец является одним из кандидатов на возможную замену Рональду Куману, которым недовольны члены совета директоров "блаугранас".

Отметим, что Гарсия является воспитанником каталонского клуба. С 2010 по 2012 год он возглавлял юношескую команду Барселоны до 19 лет.

В настоящее время Реймс занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1.

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