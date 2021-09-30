Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил список футболистов, вызванных на матчи Лиги Наций.

Примечательно, что среди 23 футболистов не нашлось места ни одному представителю мадридского Реала.

Свой дебютный вызов в сборную получил хавбек Барселоны Гави.

Вратари: Де Хеа, Симон, Санчес.

Защитники: Аспиликуэта, Порро, Гарсия, Ляпорт, Мартинес, Пау Торрес, Регилон, Алонсо.

Полузащитники: Родри, Бускетс, Педри, Мерино, Коке, Гави.

Форварды: Оярсабаль, Сарабия, Ферран Торрес, Форналс, Йереми Пино, Маркос Льоренте.

6 октября "Фурия Роха" встретится со сборной Италией в полуфинале Лиги Наций. В другом полуфинале сойдутся Бельгия и Франция.