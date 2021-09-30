Наставник сборной Испании вызвал 23 футболиста.
Луис Энрике, Getty images
30 сентября 2021, 14:28
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил список футболистов, вызванных на матчи Лиги Наций.
Примечательно, что среди 23 футболистов не нашлось места ни одному представителю мадридского Реала.
Свой дебютный вызов в сборную получил хавбек Барселоны Гави.
Вратари: Де Хеа, Симон, Санчес.
Защитники: Аспиликуэта, Порро, Гарсия, Ляпорт, Мартинес, Пау Торрес, Регилон, Алонсо.
Полузащитники: Родри, Бускетс, Педри, Мерино, Коке, Гави.
Форварды: Оярсабаль, Сарабия, Ферран Торрес, Форналс, Йереми Пино, Маркос Льоренте.
6 октября "Фурия Роха" встретится со сборной Италией в полуфинале Лиги Наций. В другом полуфинале сойдутся Бельгия и Франция.