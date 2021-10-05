Испания

Хавьер Тебас еще раз высказался на тему ухода Лионеля Месси из Барселоны.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас еще раз прокомментировал ситуацию с уходом Лионеля Месси из Барселоны в минувшее трансферное окно.

"Я ужинал в доме у Лапорты и он согласился подписать соглашение о сотрудничестве с CVC. Я не знаю, позволило бы ли это подписать новый контракт с Месси, но позже мне позвонил Лапорта и сказал: "Можем ли мы ускорить сделку с CVC? Месси уже нервничает".

Я ответил ему: "В тот день, когда о сделке станет известно, Флорентино Перес попытается ее сорвать". И Лапорта мне сказал: "Нет, нет, я человек с характером". Я не сомневаюсь в том, что за всем этим стоит именно Флорентино.

У нас было соглашение, что, если Барселона соглашается подписал сделку с CVC, то 15% выделенных средств она могла бы потратить на подписание игроков. На мой взгляд, они могли бы подписать контракт с Месси. Лапорта подписал таких игроков, как Мемфис Депай и Серхио Агуэро, но если бы он не подписал их, то Месси смог бы остаться", — приводит слова Тебаса ESPN.

Ранее сообщалось, что Барселона сможет потратить зимой на трансферы 16 млн евро.