Испания

Центрбек получил повреждение задней поверхности бедра.

Защитник Рональд Араухо травмировался в расположении сборной Уругвая и досрочно вернется в Барселону, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Араухо повредил заднюю поверхность бедра в матче отбора на ЧМ-2022 против Аргентины (0:3), покинув поле в середине второго тайма. В ближайшее время 22-летний центрбек вернется в клуб, где пройдет дополнительное медобследование.

В текущем сезоне Араухо сыграл 9 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.

Следующий матч Барселона проведет 17 октября в рамках 9-го тура Примеры, принимая на своем поле Валенсию.

Ранее сообщалось, что нападающий Усман Дембеле приступил к тренировкам Барселоны в общей группе.