Испания

Австрийский защитник вернулся из сборной с сильным ушибом.

Защитник мадридского Реала Давид Алаба сможет принять участие в предстоящих поединках против Шахтера и Барселоны, которые пройдут на следующей неделе. Об этом сообщает AS.

29-летний австриец получил повреждение в расположении национальной команды. Вернувшись в клуб, он прошел медицинское обследование, после чего у него был обнаружен сильный ушиб, но он не помешает Давиду выходить на поле.

В нынешнем сезоне Алаба провел девять поединков, в которых отдал два ассиста.

Напомним, 19 октября, Реал сыграет против Шахтера в Киеве в Лиге чемпионов, а 24 октября, Давид должен принять участие в своем первом испанском дерби против Барселоны.

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