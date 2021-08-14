Испания

Австриец вышел в старте в первом туре чемпионата.

В рамках первого тура испанской Ла Лиги мадридский Реал в гостях играет против Алавеса.

Защитник Давид Алаба вышел в старте на данную игру. Таким образом он дебютировал за "сливочных".

Отметим, что Алаба перешел в Реал в летнее трансферное окно из мюнхенской Баварии.

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