Австриец вышел в старте в первом туре чемпионата.
Алаба, Бензема и Бэйл, Getty Images
14 августа 2021, 23:40
В рамках первого тура испанской Ла Лиги мадридский Реал в гостях играет против Алавеса.
Защитник Давид Алаба вышел в старте на данную игру. Таким образом он дебютировал за "сливочных".
Отметим, что Алаба перешел в Реал в летнее трансферное окно из мюнхенской Баварии.
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