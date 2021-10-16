Американец возобновил занятия в общей группе.
Сержиньо Дест, Getty Images
16 октября 2021, 15:27
Защитник Сержиньо Дест приступил к тренировкам Барселоны в общей группе, сообщает издание Marca.
Правый фулбек вернулся в расположение Барселоны из сборной США и вместе с партнерами по команде готовился к воскресному матчу с Валенсией. Футболист испытывал проблемы с бедром, но теперь готов вернуться на поле.
В лазарете каталонцев на данный момент находятся Мартин Брайтвейт, Алехандро Бальде, Педри и Рональд Араухо.
В текущем сезоне Дест провел 8 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что к тренировкам Барселоны в общей группе приступил Усман Дембеле.