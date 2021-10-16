Испания

Американец возобновил занятия в общей группе.

Защитник Сержиньо Дест приступил к тренировкам Барселоны в общей группе, сообщает издание Marca.

Правый фулбек вернулся в расположение Барселоны из сборной США и вместе с партнерами по команде готовился к воскресному матчу с Валенсией. Футболист испытывал проблемы с бедром, но теперь готов вернуться на поле.

В лазарете каталонцев на данный момент находятся Мартин Брайтвейт, Алехандро Бальде, Педри и Рональд Араухо.

В текущем сезоне Дест провел 8 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что к тренировкам Барселоны в общей группе приступил Усман Дембеле.