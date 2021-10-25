Испания

Француз завершает процесс восстановления после травмы.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле практически восстановился после травмы и может вскоре вернуться на поле, сообщает издание Sport.

Французский форвард завершает реабилитацию и должен на этой неделе приступить к командным тренировкам. Ожидается, что 24-летний игрок не успеет восстановиться к матчу с Райо Вальекано (27 октября), но может вернуться ко встрече с Алавесом (30 октября).

В текущем сезоне вингер еще не выходил на поле в составе "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что полузащитник Френки де Йонг может пропустить ближайшие матчи Барселоны из-за травмы.