Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.
Райо Вальекано - Барселона, Getty Images
28 октября 2021, 00:28
В поединке одиннадцатого тура испанской Ла Лиги Барселона в гостях минимально уступила Райо Вальекано со счетом 0:1.
Единственный и победный гол в составе хозяев поля забил всем известный колумбийский форвард Радамель Фалькао, который поразил ворота "блаугранас" на 30 минуте поединка.
Обзор матча:
Райо Вальекано – Барселона 1:0
Гол: Фалькао, 30.
Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Унаи Лопес, 63), Оскар Валентин (Суарес, 90+3), Трехо (Сисс, 76), Фалькао (Нтека, 76), Паласон.
Барселона: тер Штеген, Серджи Роберто (Демир, 60), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Коутиньо (Гави, 74), Нико Гонсалес (де Йонг, 84), Дест, Агуэро, Депай.
Предупреждения: Трехо, Савельич – Коутиньо, Пике.