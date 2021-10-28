В поединке одиннадцатого тура испанской Ла Лиги Барселона в гостях минимально уступила Райо Вальекано со счетом 0:1.

Единственный и победный гол в составе хозяев поля забил всем известный колумбийский форвард Радамель Фалькао, который поразил ворота "блаугранас" на 30 минуте поединка.

Обзор матча:

Райо Вальекано – Барселона 1:0
Гол: Фалькао, 30.

Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Унаи Лопес, 63), Оскар Валентин (Суарес, 90+3), Трехо (Сисс, 76), Фалькао (Нтека, 76), Паласон.

Барселона: тер Штеген, Серджи Роберто (Демир, 60), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Коутиньо (Гави, 74), Нико Гонсалес (де Йонг, 84), Дест, Агуэро, Депай.

Предупреждения: Трехо, Савельич – Коутиньо, Пике.