Молодой вингер каталонского клуба вновь годил в лазарет.
анссумане фати, getty images
27 октября 2021, 11:13
Молодой атакующий полузащитник Барселоны Анссумане Фати вновь угодил в лазарет команды.
Как сообщает официальный Twitter "сине-гранатовых", футболист испытывает болезненные ощущения в правом колене и не примет участия в матче Ла Лиги с Райо Вальекано.
Напомним, Фати уже пропустил чуть менее года из-за травмы колена. Футболист получил травму в ноябре прошлого года и лишь 26 сентября сумел вернуться на поле.
Ранее футболист попал в заявку Барселоны на матч с Райо Вальекано.
Поединок состоится в среду, 27 октября в 20:00 по киевскому времени.