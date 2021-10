Молодой атакующий полузащитник Барселоны Анссумане Фати вновь угодил в лазарет команды.

Как сообщает официальный Twitter "сине-гранатовых", футболист испытывает болезненные ощущения в правом колене и не примет участия в матче Ла Лиги с Райо Вальекано.

⚠️ The first team player @ANSUFATI has pain in his right knee. He is unavailable for selection and his recovery will dictate his return.#RayoBarça pic.twitter.com/L37Lr5AUVd