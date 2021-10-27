Испания

Молодой вингер каталонского клуба вновь годил в лазарет.

Молодой атакующий полузащитник Барселоны Анссумане Фати вновь угодил в лазарет команды.

Как сообщает официальный Twitter "сине-гранатовых", футболист испытывает болезненные ощущения в правом колене и не примет участия в матче Ла Лиги с Райо Вальекано.

⚠️ The first team player @ANSUFATI has pain in his right knee. He is unavailable for selection and his recovery will dictate his return.#RayoBarça pic.twitter.com/L37Lr5AUVd — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021

Напомним, Фати уже пропустил чуть менее года из-за травмы колена. Футболист получил травму в ноябре прошлого года и лишь 26 сентября сумел вернуться на поле.

Ранее футболист попал в заявку Барселоны на матч с Райо Вальекано.

Поединок состоится в среду, 27 октября в 20:00 по киевскому времени.