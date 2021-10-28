Испания

Каталонскому клубу предстоит ускориться в поисках нового наставника.

Рональд Куман был уволен с поста главного тренера каталонской Барселоны сразу после окончания неудачного для каталонцев противостояния против Райо Вальекано на поле соперников (0:1), что стало вполне ожидаемым решением руководства клуба в ситуации с затянувшимся кризисом внутри команды.

Райо Вальекано — Барселона 1:0 Видео гола и обзор матча

Очевидно, что в клубе с таким статусом в мировом футболе позиция главного тренера не будет долго оставаться вакантной, однако теперь совету правления "блаугранас" придется провести основательную работу по привлечению нового специалиста.

Основной кандидат по-прежнему очевиден — экс-игрок Барселоны Хави, который на данный момент работает в катарском Аль-Садде.

Как сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо, правление Барселоны возобновило активные переговоры по привлечению данного специалиста еще несколько недель назад, а ключевой задачей является достижение соглашения с нынешним клубом Хави об условиях прекращения его контракта.

Как сообщает сотрудник СМИ, говорить о скором объявлении о подписании испанцем контракта с Барселоной не приходится, так как процесс находится только на начальном этапе.

Сам Хави хочет работать в каталонском клубе, однако на первое время команду может возглавить наставник Барселоны B Серхи Баржуан.

Отметим, что Барселоне уже впору начинать подготовку к домашней игре против Алавеса, которая состоится 30 октября.