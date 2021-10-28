Испания

Football.ua оценил потенциальных претендентов на пост главного тренера каталонского клуба.

Свершилось. Рональд Куман, наконец, покинул пост главного тренера Барселоны. Такая развязка напрашивалась уже на протяжении многих месяцев, по крайней мере, после безнадёжного влёта "каталонцев" от ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ в феврале этого года. Выигрыш Кубка Испании выглядел крайне слабым утешением, после очередного провального сезона.

Особенно учитывая, что по ходу турнира, Барселоне не пришлось победить главных конкурентов — Реал и Атлетико умудрились выбыть на ранних стадиях турнира. Потому, летнее решение Жоана Лапорты оставить Кумана, уже тогда казалось очень противоречивым. Не исключено, что оно было продиктовано нежеланием выплачивать неустойку, во время, и без того, сложнейшей финансовой ситуации.

Тем не менее, опасения скептиков в полной мере подтвердились — в первой половине нового сезона Куман окончательно провалился и справедливо освободил место главного тренера Барселоны. Последней каплей стало выездное поражение от Райо Вальекано.

Теперь, руководству каталонского клуба предстоит выполнить невероятно сложную задачу — найти тренера, который, в условиях тяжелейшего финансового кризиса и морального спада, сможет перестроить команду и по максимуму использовать уже существующий (и, несомненно, большой) потенциал нынешних игроков.

В свою первую каденцию, Лапорта блестяще справился с подобной задачей, причём дважды — пригласив Франка Райкарда в 2003 году и Пепа Гвардиолу в 2008 году. Оба сумели успешно провести чистку в команде, раскрыть молодых воспитанников клуба и провести несколько, относительно недорогих, но гениальных трансферов.

Особенно показательным в этом плане выглядит сезон 2008\2009 — Гвардиола не побоялся расстаться с мастодонтами, которые были безоговорочными лидерами команды на протяжении последних лет, но и чья зарплата была совсем не скромной. Среди прочих, тогда команду покинули Роналдиньо, Деку, Дзамбротта, Эдмилсон… Кто же пришёл им на замену? Самым дорогим приобретением той межсезонки стал 25-летний крайний защитник, который лишь недавно стал привлекаться сборную Бразилии и чьим потолком были победы в Кубке УЕФА с Севильей — Дани Алвеш.

Из МЮ вернулся молодой воспитанник Барселоны, не сумевший раскрыть себя в Англии и стабильно игравший лишь Сарагосе — Жерар Пике. Из всё той же Севильи перешёл 28-летний малийский опорник, ни разу в карьере не становившийся чемпионом — Сейду Кейта…

Стоит ли напоминать, что именно в том сезоне Барселона сделала требл?

Вероятно, нынешняя ситуация (прежде всего, финансовая) сложнее чем в сезонах 2003\2004 и 2008\2009, но именно поэтому сейчас команде требуется очень тонкая и аккуратная работа внутри коллектива и на трансферном рынке. Новый тренер должен вывести на лидирующие роли в команде молодую поросль каталонского клуба — Араухо, Эрика Гарсию, Педри, Ансу Фати.

При грамотном подходе, опытные игроки могут играть стабилизирующую роль в команде — здесь речь идёт прежде всего, о тер Штегене, Пике, Жорди Альба, Бускетсе, Агуэро. Вместе с тем, команда очевидно нуждается в чистке от футболистов, наличие которых в Барселоне вовсе необязательно.

Всё это очень деликатная работа, для которой нужен немалый тренерский талант. Потому и найти подходящего тренера будет очень сложно, но тем интереснее, сможет ли Лапорта в третий (и самый сложный!) раз справиться с этой задачей.

Кто может стать таким тренером? В СМИ сейчас фигурирует целый ряд тренеров — Хави, Пирло, Роберто Мартинес, Ральф Рангник, Юрген Клопп, Эрик тен Хаг и даже Тьерри Анри. Почти половина из этих имён выглядят крайне неубедительно. Андреа Пирло, неудачным сезоном в Ювентусе, очень подмочил свою, лишь появляющуюся, репутацию, как тренера.

Если какой-то топ-клуб и пойдёт на то, чтобы рискнуть назначить 42-летнего итальянца — то это клуб, который и без того стоит на твёрдой основе и не опустится ниже определённого уровня, независимо от качеств главного тренера. А в случае чего, безболезненно заплатит ему неустойку. Но это точно не о нынешней Барселоне.

"Творец" РБ Лейпцига Ральф Рангник всю свою тренерскую карьеру провёл в Германии, а ныне занимает административную должность в… московском Локомотиве. При всём уважении к его успехам в Лейпциге, в нынешней ситуации в Барселоне, новый тренер должен понимать внутренние нюансы клуба или быть способным быстро адаптироваться.

Вряд ли это о 63-летнем Рангнике. Кандидатуру Тьерри Анри позвольте всерьёз не рассматривать, благо Бартомеу уже покинул пост президента Барселоны.

Остальные четыре кандидатуры выглядят куда более реальными и о них стоит говорить всерьёз.

Роберто Мартинес сделал свою тренерскую карьеру в Англии, возглавляя Суонси, Уиган и Эвертон и уже на протяжении пяти лет, с переменным успехом, тренирует сборную Бельгии. О последнем, в контексте работы в Барселоне, позвольте не говорить — всё же, специфика работы в сборной и в клубе (да ещё таком, как Барселона) слишком различна. А вот его английский опыт показал, что Мартинес, во-первых, умеет работать в условиях весьма ограниченных возможностей.

Во-вторых, умеет работать с молодёжью — вспомним, что именно при Мартинесе, списанный из Челси Ромелу Лукаку, смог выйти на топ-уровень. В плюс Мартинесу идёт и его каталонское происхождение (удивительно, что при этом Мартинес ещё ни разу в карьере не соприкасался ни с Барселоной, ни с Эспаньолом) — наверняка, он сумеет быстро и легко адаптироваться к реалиям клуба.

Другой вопрос — захочет ли сам Мартинес менять насиженное и весьма комфортное место в сборной Бельгии (и возможность всё же выиграть крупный мировой форум с золотым поколением бельгийцев) на электрический стул в Барселоне? Сам тренер такой возможности не исключает, потому, не будем исключать её и мы.

Юрген Клопп, оказавшийся в шорт-листе Барселоны, с одной стороны выглядит весьма интересным вариантом, с другой — не слишком верится, что такой переход сейчас возможен. Как и у Рангника, у Клоппа нет опыта выступлений или тренерский работы в Испании. Однако, Клопп великолепно адаптировался к Ливерпулю, стал там своим в доску и вывел клуб из кризиса к вершине европейского футбола (а главное — к долгожданному золоту АПЛ).

Казалось бы, почему бы ему не провернуть подобный трюк и в Барселоне? Однако, с другой стороны, нынешний сезон начался в Ливерпуле весьма неплохо и есть все предпосылки к тому, что "красные" могут вновь побороться за трофеи, как в Англии, так и на евроарене. Опасения скептиков о том, что Ливерпуль 20/21 — это повторение истории Боруссии сезона 14/15, похоже, не подтвердились.

Зачем Клоппу покидать проверенный и отлично работающий механизм, ради Барселоны, перестройка в которой займёт минимум весь этот сезон? Пока что такой вариант событий выглядит желанным для Барселоны, но не слишком правдоподобным.

Одним из фаворитов на должность наставника Барселоны называют Эрика тен Хага, уже на протяжении четырёх лет успешно возглавляющего Аякс. Такое назначение сопровождалось бы хорошими историческими ассоциациями — начиная со времён Йохана Кройфа, связи Барселоны и Аякса весьма тесны и успешны для "каталонцев".

Кроме того, тен Хаг наверняка смог бы окончательно раскрыть потенциал прекрасного знакомого ему Френки де Йонга, который вполне может стать настоящим лидером и связующим звеном между молодёжью и ветеранами команды. Сам тен Хаг вряд ли откажется от такой возможности — несмотря на недавний дипломатичный уход от ответа о Барсе, для него это шанс выйти на топ-уровень футбола, а такими шансами не разбрасываются.

Однако, именно отсутствие опыта работы в командах подобного уровня и выглядит главным риском, связанным с тен Хагом. Пойдёт ли Лапорта на такой риск, остаётся вопросом.

Хави Эрнандес кажется человеком, рождённым для работы главным тренером Барселоны. Ещё когда он дирижировал полузащитой каталонцев, было понятно — в один прекрасный день этот человек возглавит Барсу. И сейчас мало кто в этом сомневается. Вопрос в том — наступил ли уже этот момент?

Безусловно, назначение Хави будет нести за собой немало рисков. Великая игровая карьера и понимание клуба от А до Я не гарантируют успеха на тренерском поприще. А тренерские успехи Хави в Катаре всё же не стоит сравнивать с тем колоссальным грузом ответственности, который навалится на него по возвращению на "Камп Ноу".

С другой стороны, авторитет Хави среди болельщиков и футболистов, а также успешный опыт Гвардиолы, который в 2008 году был практически в том же положении, что Хави сейчас (а по возрасту, даже помоложе), говорят в плюс такому назначению. Ну и в отличии от Мартинеса и Клоппа, Хави наверняка будет заинтересован этой работой, без всяких оговорок.

А возможность вывести Барселону из кризиса — шанс для Хави зарекомендовать себя, в качестве, по-настоящему, великого тренера. Получится ли?

В свою первую каденцию Лапорта сделал два тренерских назначения в Барселоне — Райкард и Гвардиола. Следующий тренер будет третьим тренером, которого пригласил Лапорта. И кажется, это будет самый ответственный выбор президента Барселоны.