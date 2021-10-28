Легенда "сине-гранатовых" может вернуться в клуб в качестве тренера.
Хави, Getty Images
28 октября 2021, 10:53
Бывший полузащитник Барселоны Хави может в ближайшее время стать новым главным тренером клуба, сообщает издание Mundo Deportivo.
Каталонский клуб накануне отправил в отставку Рональда Кумана и теперь занялся поисками его сменщика.
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По информации источника, Хави уже дал согласие на предложение Барселоне, однако они еще не согласовали все детали сделки. "Сине-гранатовым" теперь необходимо договориться о переходе тренера с его нынешним клубом, Аль-Саддом.
Руководство Барселоны надеется оформить сделку до следующего международного перерыва. Ожидается, что временно руководить командой в трех оставшихся матчах, включая встречу с Динамо в Лиге чемпионов, будет тренер второй команды Серхи Бархуан.