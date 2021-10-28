Испания

Состоялся очередной поединок одиннадцатого тура испанского чемпионата.

Завершился очередной поединок одиннадцатого тура испанской Ла Лиги, в котором Реал Сосьедад в гостях одержал победу над Сельтой со счетом 2:0.

Победу подопечным Иманола Альгуасила принесли забитые мячи в исполнении Александера Исака и Аритца Элустондо, которые отметились результативными ударами во второй тайме.

После 11 туров Реал Сосьедад набрал 24 очка и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги, опережая Реал, Севилью и Бетис на три очка. У Сельты 10 баллов и 14 строчка.

Сельта — Реал Сосьедад 0:2

Голы: Исак, 55, Элустондо, 80.

Сельта: Дитуро — Мальо (Гальярдо, 78), Айду (Араухо, 89), Мурильо, Галан — Белтран (Серви, 68) — Мендес, Суарес (Солари, 79), Нолито (Тапиа, 68) — Аспас, Мина.

Реал Сосьедад: Райан — Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос (Рико, 84) — Янузай (Субельдия, 66), Субименди, Мерино, Давид Силва (Туррьентес, 65) — Исак (Лобете, 78), Порту (Серлот, 66).

Предупреждение: Белтран.