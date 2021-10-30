Испания

Каталонцы объявили состав на поединок чемпионата Испании.

Исполняющий обязанности главного тренера Барселоны Серхи Бархуан огласил заявку команды на матч 12-го тура Примеры против Алавеса.

В состав из 22 футболистов испанский специалист включил двух игроков второй команды каталонцев Абде и Альваро Санса.

Читайте также: Барселона — Алавес. Накануне

Из-за проблем со здоровьем не помогут команде Усман Дембеле, Рональд Араухо, Ансу Фати, Педри, Френки де Йонг и Мартин Брайтвейт.

Матч Барселона – Алавес состоится на Камп Ноу в субботу, 30 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.