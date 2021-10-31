Испания

В катарском клубе недовольны сложившейся ситуацией.

В катарском Аль-Садде недовольны ситуацией, которая складывается вокруг их наставника Хави Эрнандеса.

Как стало известно Marca, специалист самолично договаривался с боссами своего клуба о переходе в Барселону. Каталонский клуб не принимал участия в переговорах.

Более того, в клубе недовольны, что специалист намерен уйти посреди сезона и его переход воспринимают как должное. Сама же Барселона заняла позицию ожидания и следит за развитием событий.

Ранее пресс-атташе Аль-Садда заявил, что клуб не получал официальных предложений по своему наставнику.