Испания

Специалист не желает идти на уступки с руководством.

После неудовлетворительных результатов Барселоны руководство клуба прияло решение распрощаться с тренером Рональдом Куманом.

Клуб должен заплатить наставнику неустойку за преждевременный разрыв контракта, которая составляет 12 миллионов евро.

Руководство Барселоны предложило Куману простить часть неустойки и согласиться на 7-8 миллионов евро, однако нидерландский коуч отказал.

Дело в том, что в прошлом сезоне Куман согласился на отсрочку выплаты 45 процентов зарплаты, так как вошел в положения клуба, испытывающего финансовые проблемы.

Если стороны так и не договорятся, то, вероятнее всего, Куман будет обращаться в суд.

Также отмечается, что у Барселоны есть долг в размере 14 миллионов евро перед Кике Сетьеном, которого уволили летом 2020 года.