Специалист не желает идти на уступки с руководством.
Рональд Куман, Getty Images
01 ноября 2021, 00:26
После неудовлетворительных результатов Барселоны руководство клуба прияло решение распрощаться с тренером Рональдом Куманом.
Клуб должен заплатить наставнику неустойку за преждевременный разрыв контракта, которая составляет 12 миллионов евро.
Руководство Барселоны предложило Куману простить часть неустойки и согласиться на 7-8 миллионов евро, однако нидерландский коуч отказал.
Дело в том, что в прошлом сезоне Куман согласился на отсрочку выплаты 45 процентов зарплаты, так как вошел в положения клуба, испытывающего финансовые проблемы.
Если стороны так и не договорятся, то, вероятнее всего, Куман будет обращаться в суд.
Также отмечается, что у Барселоны есть долг в размере 14 миллионов евро перед Кике Сетьеном, которого уволили летом 2020 года.