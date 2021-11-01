Испания

Представляем вашему вниманию обзор поединка испанского первенства.

В поединке двенадцатого тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад на своем поле расписал мировую с Атлетиком (1:1).

Счет в матче был открыт хозяевами поля в начале второго тайма, когда Исак реализовал пенальти. "Баски" отыгрались в компенсированное время ко второму тайму, когда на 91 минуте результативным ударом отметился Муниаин.

Обзор матча:

Реал Сосьедад — Атлетик 1:1

Гол: Исак, 56 (с пенальти) — Муниаин, 90+1.

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Рико (Муньос, 79) — Янузай (Гевара, 79), Субименди, Мерино, Силва (Субельдия, 79) — Исак (Лобете, 86), Серлот (Порту, 66).

Атлетик: Симон — Де Маркос (Петксарроман, 79), Мартинес, Йерай, Лекуэ — Беренгер (Н. Вильямс, 79), Дани Гарсия (Нуньес, 87), Венседор, Муниаин — Рауль Гарсия (Сансет, 66), И. Вильямс.

Предупреждения: Исак, Янузай, Мерино, Гевара — Мартинес, Де Маркос.

Удаление: Мартинес, 84 (вторая желтая карточка).