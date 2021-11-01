Испания

Состоялся очередной поединок двенадцатого тура испанского чемпионата.

В очередном поединке двенадцатого тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад на своем поле упустил победу над Атлетиком из Бильбао.

Встреча закончилась со счетом 1:1. Счет в матче был открыт в середине второго тайма, когда на 58 минуте Александер Исак реализовал пенальти. "Баски" сравняли счет в добавленное время ко второму тайму, а автором спасительного гола стал Муниаин.

После 12 игр у Сосьедада 25 очков и первое место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Атлетика 18 баллов и восьмая строчка после 11 игр.

Реал Сосьедад — Атлетик 1:1

Гол: Исак, 56 (с пенальти) — Муниаин, 90+1.

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Рико (Муньос, 79) — Янузай (Гевара, 79), Субименди, Мерино, Силва (Субельдия, 79) — Исак (Лобете, 86), Серлот (Порту, 66).

Атлетик: Симон — Де Маркос (Петксарроман, 79), Мартинес, Йерай, Лекуэ — Беренгер (Н. Вильямс, 79), Дани Гарсия (Нуньес, 87), Венседор, Муниаин — Рауль Гарсия (Сансет, 66), И. Вильямс.

Предупреждения: Исак, Янузай, Мерино, Гевара — Мартинес, Де Маркос.

Удаление: Мартинес, 84 (вторая желтая карточка).