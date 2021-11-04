Испания

Президент "сливочных" верит в хорошее будущее для украинского голкипера.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес прокомментировал отсутствие игровой практики у украинского вратаря Андрея Лунина, на трансфере которого он настоял в 2018 году.

"Лунин так же силен, как и Куртуа. У него все будет хорошо. Поэтому пусть украинцы не переживают за него.

Его трансфер в Реал? Я. Сначала познакомился с его отцом. Андрей хорошо проявил себя на чемпионате мира U-20, и мы провели этот трансфер", — приводит слова Переса журналист Роман Бебех на своей странице в Facebook.

Напомним, Лунин перебрался в Реал из луганской Зари в 2018 году. В составе "сливочных" он провел всего лишь один поединок в Кубке Испании.

Вчера, 3 ноября, мадридский Реал обыграл Шахтер в Лиге чемпионов, а Лунин провел весь матч на скамейке запасных.