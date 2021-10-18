Испания

Наставник Реала заявил, что украинскому голкиперу нужно прогрессировать, чтобы конкурировать с Тибо Куртуа.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер встретится с мадридским Реалом на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти посетил предматчевую пресс-конференцию, на которой ему задали вопрос по поводу недостатка игрового времени у голкипера Андрея Лунина — украинец пока не может выиграть конкуренцию за "первый номер" у Тибо Куртуа.

"Лунин должен прогрессировать и становиться лучше, но он очень хорошо играет. Я уже разговаривал с ним и сообщил, что дам ему определенное количество минут по ходу сезона. Тем не менее, нужно понимать, что перед Луниным есть Тибо Куртуа, который является одним из лучших вратарей мира на сегодняшний день.

Все видят, что Лунин — хороший вратарь. Нет никаких сомнений, что он добьется успеха в своей профессиональной карьере", — заявил Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Шахтер — Реал Мадрид состоится завтра, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.