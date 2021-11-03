Испания

В список интересов наставника попали четыре игрока.

Если Хави возглавит каталонскую Барселону, он хочет, чтобы клуб усилился несколькими игроками.

Испанский специалист составил шорт-лист из футболистом, которые потенциально могут повлиять на становление клуба.

ПО информации El Nacional, в сферу интересов специалиста попали: форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд, хавбек МЮ Поль Погба, вингер Лейпцига Дани Ольмо и защитник Севильи Жюль Кунде.

В первую очередь Хави хочет видеть в клубе Эрлинга Холанда. Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта также не против его подписать.

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