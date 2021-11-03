В список интересов наставника попали четыре игрока.
Хави, Getty Images
03 ноября 2021, 21:22
Если Хави возглавит каталонскую Барселону, он хочет, чтобы клуб усилился несколькими игроками.
Испанский специалист составил шорт-лист из футболистом, которые потенциально могут повлиять на становление клуба.
ПО информации El Nacional, в сферу интересов специалиста попали: форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд, хавбек МЮ Поль Погба, вингер Лейпцига Дани Ольмо и защитник Севильи Жюль Кунде.
В первую очередь Хави хочет видеть в клубе Эрлинга Холанда. Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта также не против его подписать.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.