Испания

Специалист подтвердил переговоры с "сине-гранатовыми".

Главный тренер Аль-Садда Хави Эрнандес рассказал о переговорах с Барселоной и возможном возвращении в каталонский клуб.

Ожидается, что 41-летний специалист возглавит каталонский клуб после международного перерыва.

"Я уже несколько дней веду переговоры с Барселоной. Но сейчас все зависит от переговоров между клубами, они должны достигнуть соглашения. Мы все этого желаем и ждем с нетерпением.

Я очень хочу вернуться домой. Надеюсь, это произойдет. У меня есть контракт, поэтому клубам нужно договориться. Они уже знают мою позицию", – приводит слова Хави портал Goal.com.

Ранее сообщалось, что Хави назвал имена футболистов, которых хочет видеть в Барселоне.