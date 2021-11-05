Испания

Испанский специалист рассказал о ситуации в каталонском клубе.

Исполняющий обязанности тренера Барселоны Серхи Бархуан поделился своим мнением о скором назначении Хави и прокомментировал повреждение Усмана Дембеле.

"Мы должны подождать официального подтверждения. Я здесь, чтобы помочь клубу. Если Хави придет, то потому что он является лучшим вариантом для клуба.

Я стараюсь помочь первой команде, после все будет зависеть от президента. Ждем официального объявления. Уверен, что Хави будет легко с ним общаться, что нам поможет. Если у него будут вопросы, буду рад ему помочь.

Дембеле? Мы были довольны после матча в Киеве. У него был выходной. К сожалению, он вчера травмировался. Такое случается с футболистами. Если бы он не травмировался, мы бы о нем не говорили", – приводит слова Серхи издание Marca.

Ранее сообщалось, что Аль-Садд объявил о расставании с Хави и его переходе в Барселону.