Испания

Повреждение вингера оказалось не очень серьезным.

Нападающий Барселоны Ансу Фати пропустит около трех недель из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Mundo Deportivo.

Фати травмировался в матче с Сельтой (3:3) в минувший уикенд, покинув поле после первого тайма. Травма испанского вингера оказалась не такой серьезной, как планировалось изначально, и он может вернуться в строй в начале декабря.

В текущем сезоне Фати провел 8 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что нападающий Усман Дембеле также пропустит около трех недель.