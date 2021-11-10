Повреждение вингера оказалось не очень серьезным.
Ансу Фати, Getty Images
10 ноября 2021, 11:33
Нападающий Барселоны Ансу Фати пропустит около трех недель из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Mundo Deportivo.
Фати травмировался в матче с Сельтой (3:3) в минувший уикенд, покинув поле после первого тайма. Травма испанского вингера оказалась не такой серьезной, как планировалось изначально, и он может вернуться в строй в начале декабря.
В текущем сезоне Фати провел 8 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что нападающий Усман Дембеле также пропустит около трех недель.