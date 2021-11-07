Испания

Сроки восстановления не разглашаются — по данным СМИ футболист пропустит около месяца.

Барселона в поединке 13 тура испанской Ла Лиги не только поделила очки с Сельтой (3:3), но и потеряла одного из своих лидеров — нападающего Анссумане Фати. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фати вышел в стартовом составе "блаугранас" и уже на пятой минуте отметился голом, но в перерыве был заменен из-за травмы.

После медицинского обследования стало известно, что у Фати повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Сроки восстановления 19-летнего игрока не называются, но если верить СМИ, он пропустит около месяца.

В нынешнем сезоне Фати провел восемь поединков, в которых забил четыре мяча и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что Коутиньо отказался выходить на замену в матче Сельта — Барселона.