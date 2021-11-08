ЧМ-2022. Отбор

Футболист Барселоны не поможет своей национальной команде в ближайших матчах.

В 13-м туре испанской Ла Лиги вингер Барселоны Ансу Фати получил травму в матче с Сельтой (3:3).

Как сообщает официальный Twitter сборной Испании, вместо 19-летнего футболиста в состав сборной прибудет форвард Эспаньола Рауль Де Томас. Отметим, что это дебютный вызов для Де Томаса в состав сборной.

🚨 OFICIAL | Raúl de Tomás sustituye a Ansu Fati, lesionado, en la convocatoria de la @SeFutbol.



➡️ @LUISENRIQUE21 llama al jugador del @RCDEspanyol para integrar la convocatoria de los partidos ante Grecia y Suecia.



ℹ️ https://t.co/UxMfFxZ6Jg#VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/nZNDoV4bHQ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 6, 2021

Дебютировать футболист может уже в ближайшем поединке сборной Испании против Греции, который состоится в четверг, 11 ноября в 21:45 по киевскому времени.