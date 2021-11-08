ЧМ-2022. Отбор
Футболист Барселоны не поможет своей национальной команде в ближайших матчах.
рауль де томас, getty images
08 ноября 2021, 21:18
В 13-м туре испанской Ла Лиги вингер Барселоны Ансу Фати получил травму в матче с Сельтой (3:3).
Как сообщает официальный Twitter сборной Испании, вместо 19-летнего футболиста в состав сборной прибудет форвард Эспаньола Рауль Де Томас. Отметим, что это дебютный вызов для Де Томаса в состав сборной.
Дебютировать футболист может уже в ближайшем поединке сборной Испании против Греции, который состоится в четверг, 11 ноября в 21:45 по киевскому времени.