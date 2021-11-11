Испания

Пока что "сине-гранатовые" не могут похвастаться идеальной дисциплиной.

Хави Эрнандес после назначения на пост главного тренера Барселоны попытался наладить дисциплину, составив свод правил.

Среди прочего, запрещены рискованные хобби. В частности, игроки не смогут заниматься серфингом или ездить на электровелосипеде.

Как сообщает Sport.es, Рикард Пуч уже успел нарушить это правила. По информации источника, футболист чуть не сбил кого-то, управляя самокатом с товарищем на пешеходной дорожке в Барселоне.

Отметим, что вернулась система штрафов, которая была отменена с уходом Луиса Энрике. С каждым новым нарушением сумма будет расти в геометрической прогрессии, а потому Рикарду Пучу стоить быть аккуратнее.

Напомним, что Пуч останется в Барселоне как минимум до конца сезона, несмотря на многочисленные предложения.

