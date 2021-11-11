Испания

Испанский тренер продолжает вносить коррективы в иерархию каталонцев.

Хави Эрнандес после назначения на пост главного тренера Барселоны пытается перестроить и клуб, и команду.

Как сообщает издание ESPN, испанский тренер решил попрощаться с главной медицинского департамента "сине-гранатовых" Рамоном Канала.

Источник утверждает, что Хави Эрнандеса не устроил уровень работы специалиста. Отметим, что в последние сезоны у Барселоны было довольно много травмированных футболистов.

Напомним, что ранее Хави уже произвел два кадровых решения в Барселоне, уволив физиотерапевта и тренера по физподготовке.