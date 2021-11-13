Испания

Президент Ла Лиги поделился мнением о талантливом футболисте Барселоны.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможное подписание мадридским Реалом форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Функционер считает, что испанский чемпионат уже располагает футболистами, калибра Мбаппе.

"Нам всегда нравится ценить то, чего у нас нет. Клубы гонятся за звездами, но у нас есть Ансу Фати — он находится на одном уровне, а может даже и лучше Килиана Мбаппе.

В свои 19 лет он уже показал, что может стать выдающимся футболистом. Когда Фати перестанут мучить травмы — он раскроется во всей красе", — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, на данный момент Фати восстанавливается после травмы, полученной в матче с Сельтой (3:3).

Футболист пропустит около трех недель, прежде чем вернется в общую группу.