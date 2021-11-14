Испания

Этот сезон станет последним в карьере опытного хавбека.

Опытный полузащитник Бетиса Хоакин Санчес принял решение повесить бутсы на гвоздь по окончанию сезона.

"Все-таки мне уже 40 лет. Недавно я играл с ребятами, которые еще не родились, когда я дебютировал. Я им сказал, что мое время вышло.

Я бы хотел насладиться оставшимся временем, но это определенно мой последний сезон. Пусть он будет прекрасным, хотелось бы попасть в еврокубки", — приводит слова Хоакина Marca.

Свою долгую карьеру Хоакин начинал как раз в Бетисе, в далеком 1999 году. С тех пор испанец успел поиграть за такие клубы как Валенсия, Малага и Фиорентина. В 2015 году Хоакин вернулся в родной клуб.

В текущем сезоне футболист провел 12 поединков за "зелено-белых", отличившись одним забитым мячом.