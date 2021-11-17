Испания

Футболист признался, что горел желанием вернуться.

Защитник каталонской Барселоны Дани Алвес прокомментировал свое возвращение в клуб.

"Это мечта! Мне было все равно, каким образом вернуться в Барселону. Готов был перейти в Барселону и играть бесплатно".

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"Моя цель — принести радость болельщикам и энтузиазм на поле. Миссия Хави — моя миссия. Мы должны снова объединиться и преобразить клуб. Барса — это больше, чем клуб", — цитирует Алвеса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Алвес подписал контракт со своим бывшим клубом до окончания сезона-2021/22 с возможностью продления на год.