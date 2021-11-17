Испания

Бразильский защитник прокомментировал выбор номера, под которым он будет выступать за Барселону.

Новоиспеченный защитник Барселоны Даниэль Алвес объяснил, почему он выбрал восьмой номер для своей экипировки в составе "блаугранас".

"Андрес Иньеста, Христо Стоичков — это моя дань уважения вам. Спасибо, что позволили взять этот важный для истории и связанный с победами номер.

А еще это был мой первый номер после переезда в Испанию — в Севилье", — написал Алвес на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Алвес подписал контракт с Барселоной до лета 2022 года. 38-летний бразилец пополнил ряды "блаугранас" в качестве свободного агента и будет иметь одну из самых низких зарплат в команде.

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