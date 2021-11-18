Испания

Диакаби заболел накануне возобновления чемпионата Испании.

Валенсия испытывает кадровые проблемы накануне возобновления чемпионата Испании после международного перерыва.

Так, основной защитник "летучих мышей" Муктар Диакаби заболел фарингитом, в связи с чем уже пропустил тренировку команды. Футболист, скорее всего, не поможет своей команде в матче с Реал Сосьедадом в рамках 14-го тура Ла Лиги.

Кроме того, продолжает восстановление еще один защитник Валенсии Габриэль Паулиста, а Омар Альдерете только прилетел из стана сборной Парагвая и может не успеть восстановиться.

После 13-ти сыгранных туров Валенсия расположилась на 10-й строчке, имея в своем активе 17 очков. Барселона, которая находится на девятом месте, имеет столько же очков, но на одну сыгранную игру меньше.

Матч с Реал Сосьедадом Валенсия проведет в воскресение, 21 ноября в 22:00 по киевскому времени.