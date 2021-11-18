Испания

Защитник "бело-голубых" поделился мыслями относительно удачного старта чемпионата в исполнении своей команды.

Защитник Реал Сосьедада Аритц Элустондо прокомментировал неожиданное лидерство своей команды в чемпионате Испании после 13-ти туров.

Футболист считает, что клуб должен решать краткосрочные задачи, ведь команде предстоит сыграть более 20-ти игр в чемпионате.

"В прессе все больше шума вокруг нашей команды, но мы сохраняем спокойствие. У нас хорошая динамика, хорошее развитие, но Сосьедаду предстоит длинный путь. В последних сезонах мы были близки к Лиге чемпионов, но постоянно чего-то не хватало.

Я знаю Иманоля долгое время, он был наставником в молодежных командах. Я считаю, что наш наставник — главный творец успеха в этом сезоне.

Наша цель — обыграть Валенсию, а затем строить планы относительно игры с Монако. Впереди большая часть сезона, не стоит забегать наперед", — приводит слова Элустондо Marca.

В текущем сезоне Элустондо сыграл за Реал Сосьедад 15 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться тремя забитыми мячами, а также отдал одну голевую передачу.

Следующий матч Реал Сосьедад проведет против Валенсии в рамках 14-го тура Ла Лиги.

Матч состоится в воскресение, 21 ноября в 22:00 по киевскому времени.