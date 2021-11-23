Испания

Неприятный инцидент произошел с форвардом "блаугранас", пока он наблюдал за дебютом Хави на тренерской скамейке в Барселоне.

Дом нападающего Барселоны Анссумане Фати был ограблен в то время, когда его семья смотрела по телевизору поединок испанской Ла Лиги против Эспаньола (1:0). Об этом сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на La Vanguardia.

Неприятный инцидент произошел 20 ноября, когда сам футболист находился на Камп Ноу, а его семья смотрела игру на первом этаже в городе Сан-Кугате.

Грабители тем временем проникли на второй этаж, откуда вынесли деньги и разные драгоценности, в том числе часы.

Родственники Фати вызвали полицию после услышанных подозрительных звуков, но когда они прибыли, злоумышленники уже сбежали.

Ранее сообщалось, что Педри стал обладателем награды Golden Boy-2021.